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Политика ,  
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Yle рассказала о сотнях ждущих очереди на убежище россиян в Финляндии

По данным Yle, сейчас в Финляндии на рассмотрении находятся 1,1 тыс. заявлений от россиян, из них 400 — от женщин. О резком увеличении числа прошений от россиян финские власти сообщили в октябре 2022 года

Несколько сотен россиян ожидают решения о предоставлении им убежища в Финляндии, передает Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

Проблема связана в том числе с тем, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с просителями убежища из России, пишет телеканал.

В итоге каждому государству-члену ЕС было поручено разработать свои собственные принципы работы с просителями убежища, в том числе Финляндии. Они начали полноценно использоваться только весной 2024 года, пишет Yle.

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Согласно обновленным инструкциям, каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке. В частности, должны быть учтены риски для заявителей и последствия отказа в убежище.

По данным иммиграционной службы Финляндии, которые приводит телеканал, с прошением об убежище к финским властям обратилось 714 россиян. В то же время, как утверждает Yle, сейчас на рассмотрении находятся более 1,1 тыс. прошений от россиян, из них 400 — от женщин.

С октября 2022 года по конец мая 2024 года в отношении россиян было принято 232 положительных решения о предоставлении убежища и 95 отрицательных, еще 363 заявления было отозвано, пишет телеканал.

По словам главы отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинена, большинство отозвавших заявления вернулись в Россию или уехали в безвизовые для россиян государства Ближнего Востока, а также в Турцию.

О резком увеличении числа заявлений от россиян на предоставление убежища Миграционная служба Финляндии сообщила в начале октября 2022 года. 21 сентября того же года в России была объявлена частичная мобилизация.

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: поводом финские власти назвали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, этому способствовала Москва, Россия обвинения отвергает.

Президент Финляндии Александр Стубб 16 июля подписал чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев и их возможном выдворении на границе с Россией. Документ предполагает, что лицам, ищущим убежища в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну или же их могут выдворить.

Закон не будет применяться автоматически после вступления в силу 22 июля, срок его действия ограничен годом.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия политическое убежище
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