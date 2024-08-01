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Война Израиля с ХАМАС ,  
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FT узнала о попытке ЕС и США предотвратить войну на Ближнем Востоке

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дипломаты ЕС попытались убедить Иран либо не отвечать на убийство лидера ХАМАС, либо предпринять «символические действия». По данным NYT, Хаменеи приказал нести удар по Израилю. Страна не подтверждала причастность к смерти Хании
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Дипломаты США и Европейского союза проводят срочные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке в попытке предотвратить полномасштабную войну в регионе после ударов по лидерам «Хезболлы» и ХАМАС, сообщает Financial Times.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту, в ходе которого погиб один из командующих «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр. По данным ЦАХАЛ, он был правой рукой лидера группировки Хасана Насраллы и нес ответственность за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли как минимум 12 человек. В ночь на 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты погиб политический лидер ХАМАС Исмаил Хания. Палестинская группировка и Иран винят в убийстве Израиль, ЦАХАЛ не комментировал сообщения о причастности страны к произошедшему.

По данным FT, замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел переговоры с иранскими чиновниками в Тегеране, а координатор совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк обсуждал ситуацию в Саудовской Аравии. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Мора пытался «донести позицию ЕС по всем вызывающим озабоченность вопросам, связанным с Ираном».

NYT узнала о приказе Хаменеи нанести удар по Израилю
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Али Хаменеи

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со своими коллегами в Иордании и Катаре, а глава Пентагона Ллойд Остин — с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Запад предпринимает дипломатические усилия на фоне растущих опасений по поводу расширения конфликта. По словам собеседников FT, участники переговоров пытались убедить Иран либо не отвечать Израилю, либо предпринять «символические действия». «Все со вчерашнего вечера оказывают давление на Тегеран, чтобы он не реагировал и сдерживался», — сказал один из дипломатов.

Что представляет собой ХАМАС, оставшийся без лидера после убийства Хании
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Представитель Белого дома Джон Кирби 31 июля заявил журналистам, что «нет никаких признаков того, что эскалация неминуема». Он подчеркнул, что США не знали заранее о планах Израиля нанести удар по Тегерану с целью убийства Хании. Об этом же говорили в Госдепе США, тем не менее, иранский МИД считает Вашингтон ответственным за произошедшее. По мнению постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, «данное деяние не было бы совершено без разрешения, без разведподдержки США».

По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю. Комментируя смерть Хании, он назвал долгом Тегерана «отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», и пригрозил Израилю «суровым наказанием».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз США Иран Ливан Израиль Ближний Восток ХАМАС Исмаил Хания
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