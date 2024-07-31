 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Иран назвал США соучастниками убийства лидера ХАМАС

МИД Ирана: США являются соучастниками убийства главы политбюро ХАМАС Хании
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
США ответственны за гибель одного из лидеров ХАМАС, считает Иран. Госдепартамент отрицает свою причастность и настаивает на прекращении огня
Исмаил&nbsp;Хания
Исмаил Хания (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Иран считает правительство США сторонником и соучастником убийства главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщил МИД Исламской Республики. Ведомство заявило об ответственности Вашингтона.

«Иран решительно осуждает агрессивные действия сионистского режима по убийству неутомимого моджахеда шейха Исмаила Хании и, подчеркивая свое неотъемлемое право соответствующим образом отреагировать на эти агрессивные действия против ее суверенитета и территориальной целостности, [ожидает поддержки со стороны других стран]», — сказано в сообщении.

Госдепартамент США опровергает свою причастность к убийству Хании и называет прекращение огня единственным способом прекратить израильско-палестинский конфликт.

В Кремле назвали последствия убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Хания погиб от прямого ракетного удара в Тегеране. Он был ответственным за международные отношения ХАМАС и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

Палестинская группировка назвала ракетную атаку «вероломной» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Иран пообещал ему «суровое наказание». В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.

«Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — прокомментировали в российском МИДе.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ

В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей

Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран США ХАМАС Исмаил Хания Израиль
Материалы по теме
На Олимпиаде усилили охрану сборной Израиля после убийства лидера ХАМАС
Спорт
Израиль закрыл небо у границ с Ливаном
Политика
Израильский министр назвал убийство лидера ХАМАС «очищением от грязи»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картамФинансы, 16:13
Названы города с наибольшей долей лояльных к животным арендодателейНедвижимость, 16:11
Мэр Парижа призналась в отсутствии плана Б на случай грязной воды в СенеСпорт, 16:09
Александр Усик пообещал украинским боксерам деньги за олимпийские медалиСпорт, 16:04
Иран назвал США соучастниками убийства лидера ХАМАСПолитика, 15:59
Акции девелоперов подросли на новости о продлении ИТ-ипотеки до 2030 годаИнвестиции, 15:57
Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУПолитика, 15:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Никакой лести: как компании получать честную обратную связь от работниковPro, 15:52
Пугачева объяснила отказ петь фразой «пока где-то стреляют, птицы молчат»Политика, 15:47
Эрдоган заявил о «сионистском варварстве» после убийства ХанииПолитика, 15:41
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условияТехнологии и медиа, 15:41
В ЦАХАЛ отказались комментировать убийство главы политбюро ХАМАСПолитика, 15:40
В Польше у педагога нашли данные военнослужащих и порноматериалы с детьмиПолитика, 15:34
Что такое динамическая защита телефонного номераРБК и MТС Exolve, 15:21