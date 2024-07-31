Иран назвал США соучастниками убийства лидера ХАМАС

США ответственны за гибель одного из лидеров ХАМАС, считает Иран. Госдепартамент отрицает свою причастность и настаивает на прекращении огня

Исмаил Хания (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Иран считает правительство США сторонником и соучастником убийства главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщил МИД Исламской Республики. Ведомство заявило об ответственности Вашингтона.

«Иран решительно осуждает агрессивные действия сионистского режима по убийству неутомимого моджахеда шейха Исмаила Хании и, подчеркивая свое неотъемлемое право соответствующим образом отреагировать на эти агрессивные действия против ее суверенитета и территориальной целостности, [ожидает поддержки со стороны других стран]», — сказано в сообщении.

Госдепартамент США опровергает свою причастность к убийству Хании и называет прекращение огня единственным способом прекратить израильско-палестинский конфликт.

Хания погиб от прямого ракетного удара в Тегеране. Он был ответственным за международные отношения ХАМАС и одним из ключевых посредников в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

Палестинская группировка назвала ракетную атаку «вероломной» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Иран пообещал ему «суровое наказание». В связи со смертью Хании в Иране был объявлен трехдневный траур.

«Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности», — прокомментировали в российском МИДе.