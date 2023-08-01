Последствия новой атаки беспилотника на «Москва-Сити». Видео

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В ночь на 1 августа Москву и область вновь атаковали беспилотники. По данным Минобороны, два дрона сбили в Подмосковье, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы и рухнул в «Москва-Сити». Удар пришелся по той же высотке, что и во время прежней атаки 30 июля. По словам мэра Сергея Собянина, поврежден фасад здания на уровне 21 этажа, нарушено 150 кв. м остекления. Данных о пострадавших нет.