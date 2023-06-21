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На западе Украины запретили госпитализацию мужчин без одобрения военкомов

В Ивано-Франковске запретили госпитализацию военнобязанных без согласия военкоматов
Мужчин с 18 до 60 лет не смогут планово госпитализировать без согласия военкомов, а в случае экстренного помещения в больницу медики будут обязаны уведомить военных. Власти ранее поручили военнообязанным прибыть в 10-дневный срок
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В Ивано-Франковской области Украины временно прекратят плановую госпитализацию военнообязанных без разрешения военкоматов. Такое решение принял совет обороны региона, сообщил глава Коломыйской военной администрации Любомир Глушков, пишет УНН.

Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать в военкоматы о внеплановой госпитализации военнообязанных. «[Местным властям и руководству компаний] необходимо обеспечить выявление военнообязанных, проживающих, работающих на территории обслуживания и не состоящих на воинском учете и направление таких граждан в территориальные центры комплектования и соцподдержки», — добавил он.

В середине июня власти Ивано-Франковской области опубликовали требование всем военнобязанным прибыть в военкоматы в десятидневный срок. Некоторые СМИ интерпретировали это как решение о введении в регионе всеобщей мобилизации, однако такой режим действует на всей территории Украины с прошлого февраля, его ввели на следующий день после начала Россией военной операции.

«Такой приказ издается каждый раз, когда продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения указом президента Украины», — объяснили в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Власти Украины несколько раз продлевали сроки всеобщей мобилизации на 90 суток. Последний раз режим продлили в мае — до середины августа этого года. Во время действия военного положения власти государства могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, на Украине вправе запрещать деятельность некоторых политических партий.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Ивано-Франковская область госпитализация всеобщая мобилизация мобилизация
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