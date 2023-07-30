Развожаев: в Севастополе 63-летний мужчина кинул в военкомендатуру коктейль Молотова

В Севастополе 63-летний мужчина кинул в военкомендатуру коктейль Молотова

Мужчина 63 лет бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военной комендатуры в Севастополе. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Инцидент произошел у военной комендатуры на улице Ленина 41. «Пострадавших нет, на асфальте — темное пятнышко. Осколки попали в одно окно, оно поврежден», — рассказал губернатор.

Также Развожаев рассказал, что бросок коктейля Молотова снимали на видео. Бросавший коктейль мужчина задержан, о задержании снимавшего губернатор не сообщил.

В середине июля 37-летний житель Читы Константин Стачуков пытался поджечь при помощи коктейля Молотова мавзолей Ленина на Красной площади. Мужчину задержали.