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Очевидцы рассказали о новой атаке дрона на «Москва-Сити». Видео

Очевидцы рассказали о новой атаке беспилотника на «Москва-Сити»
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Атаки беспилотников на Москву
По словам очевидцев, при атаке дрона на «Москва-Сити» прогремел мощный взрыв, но возгорания не произошло. В Минобороны сообщали, что беспилотник был подавлен средствами РЭБ

Очевидцы рассказали о новой атаке дрона на «Москва-Сити». Видео
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«Москва-Сити» вновь подвергся атаке беспилотников, в этот раз поврежден фасад 21-го этажа той же башни, что и 30 июля, сообщил утром столичный мэр Сергей Собянин. По данным ТАСС, это здание в «IQ-квартале», где находится правительственный комплекс (Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг).

Как сообщил Собянин, в здании нарушено 150 кв. м остекления. Обломки дрона, обнаруженные возле небоскреба, отправят на экспертизу. На месте работают экстренные службы, территория полностью оцеплена, работников бизнес-центра пока не пускают внутрь.

Один из очевидцев рассказал, что в момент атаки находился рядом, он призывал людей покинуть территорию комплекса.

«Как только прилетело, моя реакция... меня это, конечно, не шокировало, потому что я сам как бы с СВО (специальная военная операция на Украине. — РБК) приехал недавно, и для меня это как бы не открытие. <...> Минуты две дым сеял, потом пропал. Возгорания не было, не видел. <...> Звук был громкий очень», — уточняет он.

Жительница одного из домов напротив рассказала, что в этот раз, в отличие от предыдущего, услышала звук взрыва. «Час назад, было 3:25, я проснулась от мощного взрыва. <...> Сразу подбежала к окошку, потому что понимаю, о чем идет речь, скорее всего. Ничего не было, ни дыма, ни гари», — говорит она.

Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости Фото:Михаил Терещенко / ТАСС Обломок беспилотника, попавшего в в 50-этажную башню &quot;IQ-квартала&quot;, расположенную в деловом центре &quot;Москва-Сити&quot; Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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В Минобороны заявили, что рухнувший в «Москва-Сити» беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы, еще два дрона были сбиты на территории Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Аэропорт Внуково из-за происшествия временно прекращал прилет и вылет.

В ночь на 30 июля два беспилотника также попали в небоскребы в «Москва-Сити». Повреждения получили высотка в «IQ-квартале» и башня «Око-2», где выбило стекла с первого по четвертый этаж. В Минобороны заявили, что еще один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья.

Сотрудников Минцифры после инцидента перевели на удаленку до конца недели, «чтобы решить офисные проблемы», сообщал глава ведомства Максут Шадаев. Кремль расценил произошедшее как «акт отчаяния» Украины из-за неудач при контрнаступлении.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Чингис Очиров
Москва-Сити беспилотники Москва
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