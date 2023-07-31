Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки беспилотников для ВСУ
Минобороны России сообщило об ударе по цеху сборки дронов для ВСУ в Харьковской области
Российские войска уничтожили цех по производству беспилотников для ВСУ у Великого Бурлука в Харьковской области, говорится в сводке Министерства обороны. Также были нанесены удары по штабу 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области и склад 24-й механизированной бригады ВСУ у Дачного в ДНР.
В сводке говорится, что ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
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