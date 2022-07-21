Лукашенко призвал не допустить ядерной войны на Украине

Он призвал стороны договориться и «прекратить этот хаос». Лукашенко обвинил Запад в провоцировании конфликта и заявил, что Киев мог бы все закончить, согласившись не угрожать России, но ему не разрешают «натовцы и американцы»

Александр Лукашенко (Фото: Markus Schreiber / AP)

Конфликт на Украине необходимо остановить, заявил в интервью AFP президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Давайте остановимся. Дальше идти нельзя. Дальше — пропасть. Дальше — ядерная война. До этого дойти не должно», — сказал он (цитата по La Libre). Для этого необходимо договориться, «остановить этот хаос, прекратить операцию и войну на Украине», призвал Лукашенко.

По его мнению, все зависит от Украины. «Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить. На более приемлемых условиях для Украины», — заметил он. Для этого нужно, чтобы Киев сел за стол переговоров и пообещал никогда не угрожать России, пояснил белорусский лидер. «Это главное. А денацификация там и прочее — это философия. <...> Главное — безопасность России», — уверен Лукашенко (видеозапись фрагмента интервью публикует Telegram-канал «Пул Первого»).

При этом президент Белоруссии считает, что «Украине никто не даст закончить» конфликт: Киев сможет дать Москве гарантии безопасности лишь тогда, когда на это согласятся «натовцы и американцы».

Лукашенко заявил, что, по его мнению, именно Запад спровоцировал конфликт России на Украине. «Вам нужна была, натовцам и американцам, война, и вы делали все до мелочей, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому», — заявил он журналисту французского агентства.

Лукашенко прежде уже обвинял в конфликте на Украине Запад. В начале марта он заявил, что истоки нынешнего обострения следует искать до 2014 года. Он связал события в соседнем государстве с усилением милитаризации западных стран и втягивании «в эту историю» Киева. «Цель одна — спровоцировать нас, прежде всего Россию», — говорил глава республики.

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В интервью The Associated Press в мае белорусский президент назвал недопустимым применение ядерного оружия в конфликте на между Россией и Украиной.