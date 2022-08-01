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Repubblica и Corriere della Sera сообщили детали о болезни Чубайса

Repubblica и Corriere della Sera: Чубайсу стало плохо во время отдыха на Сардинии
Анатолий Чубайс почувствовал себя плохо во время отдыха на Сардинии, где находился последние несколько недель. Его госпитализировали в местную больницу
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывшему спецпредставителю президента по вопросам устойчивого развития и экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу, которого госпитализировали с диагнозом «синдром Гийена — Барре», стало плохо во время отдыха на Сардинии, сообщают La Repubblica и Corriere della Sera.

Синдром Гийена — Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Болезнь может затрагивать нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения, и приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях. Большинство людей полностью выздоравливают; тяжелые случаи наблюдаются редко, но могут приводить к почти полному параличу.

По данным Corriere, Чубайс почувствовал недомогание, когда был на курорте Коста-Смеральда (Изумрудный берег). Его поместили в больницу в городе Ольбия на северо-востоке Сардинии, он находится в тяжелом состоянии, говорится в материале.

Repubblica отмечает, что Чубайс не жаловался на состояние здоровья, ему внезапно стало плохо; полиция привлекла своих специалистов, чтобы выяснить, не идет ли речь об отравлении. Источник Reuters, близкий к бывшему спецпредставителю президента, сказал: «Я не думаю, что это отравление». По словам другого собеседника, Чубайс уверен, что заболел. Агентство пишет, что он все еще находится в реанимации. Источники агентства утверждают, что экс-глава «Роснано» не может ходить, но способен говорить.

Кремль пожелал выздоровления госпитализированному Чубайсу
Политика
Анатолий Чубайс

Как пишет Repubblica, Чубайс последние несколько недель проводил отпуск на итальянском острове. По данным газеты, после отъезда из России он направился в Турцию, а затем — в Израиль, после чего в мае прибыл в Италию. В этой стране он, в частности, посещал Тоскану, где, по данным издания, владеет недвижимостью. В мае представитель Чубайса это отрицал, отмечая, что экс-глава «Роснано» не был в Италии последние несколько месяцев, а недвижимости за границей у него нет.

О госпитализации Чубайса накануне сообщила журналистка Ксения Собчак, сославшись на его жену Авдотью Смирнову. Со слов супруги бывшего спецпредставителя президента, Чубайса положили в реанимацию после того, как у него начали отниматься руки и ноги. Сам он заявил, что находится в одной из европейских клиник, а его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей случившегося, пожелал Чубайсу выздоровления и пообещал, что если экс-глава «Роснано» обратится за помощью, то Россия ее окажет.

Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития вскоре после начала российской военной операции. Bloomberg писал, что его увольнение и отъезд связаны с позицией по Украине. В Кремле заявили, что Чубайс покинул должность по собственному желанию. В апреле АФК «Система» сообщила, что Чубайс покинул совет директоров компании; также он ушел с должности сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анатолий Чубайс госпитализация Италия Сардиния

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»

16 июня 1955 года
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