Repubblica и Corriere della Sera сообщили детали о болезни Чубайса

Repubblica и Corriere della Sera: Чубайсу стало плохо во время отдыха на Сардинии

Анатолий Чубайс почувствовал себя плохо во время отдыха на Сардинии, где находился последние несколько недель. Его госпитализировали в местную больницу

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывшему спецпредставителю президента по вопросам устойчивого развития и экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу, которого госпитализировали с диагнозом «синдром Гийена — Барре», стало плохо во время отдыха на Сардинии, сообщают La Repubblica и Corriere della Sera.

Синдром Гийена — Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Болезнь может затрагивать нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения, и приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях. Большинство людей полностью выздоравливают; тяжелые случаи наблюдаются редко, но могут приводить к почти полному параличу.

По данным Corriere, Чубайс почувствовал недомогание, когда был на курорте Коста-Смеральда (Изумрудный берег). Его поместили в больницу в городе Ольбия на северо-востоке Сардинии, он находится в тяжелом состоянии, говорится в материале.

Repubblica отмечает, что Чубайс не жаловался на состояние здоровья, ему внезапно стало плохо; полиция привлекла своих специалистов, чтобы выяснить, не идет ли речь об отравлении. Источник Reuters, близкий к бывшему спецпредставителю президента, сказал: «Я не думаю, что это отравление». По словам другого собеседника, Чубайс уверен, что заболел. Агентство пишет, что он все еще находится в реанимации. Источники агентства утверждают, что экс-глава «Роснано» не может ходить, но способен говорить.

Как пишет Repubblica, Чубайс последние несколько недель проводил отпуск на итальянском острове. По данным газеты, после отъезда из России он направился в Турцию, а затем — в Израиль, после чего в мае прибыл в Италию. В этой стране он, в частности, посещал Тоскану, где, по данным издания, владеет недвижимостью. В мае представитель Чубайса это отрицал, отмечая, что экс-глава «Роснано» не был в Италии последние несколько месяцев, а недвижимости за границей у него нет.

О госпитализации Чубайса накануне сообщила журналистка Ксения Собчак, сославшись на его жену Авдотью Смирнову. Со слов супруги бывшего спецпредставителя президента, Чубайса положили в реанимацию после того, как у него начали отниматься руки и ноги. Сам он заявил, что находится в одной из европейских клиник, а его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей случившегося, пожелал Чубайсу выздоровления и пообещал, что если экс-глава «Роснано» обратится за помощью, то Россия ее окажет.

Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития вскоре после начала российской военной операции. Bloomberg писал, что его увольнение и отъезд связаны с позицией по Украине. В Кремле заявили, что Чубайс покинул должность по собственному желанию. В апреле АФК «Система» сообщила, что Чубайс покинул совет директоров компании; также он ушел с должности сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики.