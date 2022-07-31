Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию в одну из клиник Европы

У Чубайса диагностировали синдром Гийена-Барре, сообщила журналистка Ксения Собчак

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-глава «Роснано», бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс находится в реанимации, сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак со ссылкой на его жену, режиссера Авдотью Смирнову.

«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей [Смирновой]. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак.

Она также привела комментарий самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное». РБК обратился за комментарием к Авдотье Смирновой.

Синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Болезнь может затрагивать нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения, и приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях.

В конце марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул страну. Собеседники агентства связали такое решение с его позицией по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже подтвердил увольнение Чубайса по собственному желанию. Источники сообщали РБК, что он вместе с женой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул, но «собирался вернуться» в Россию.

В мае Telegram-канал «Осторожно, новости» публиковал фотографию Чубайса в аэропорту Израиля. Тогда же его представитель сообщил, что Чубайс посетил Турцию и Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов. Он тогда опроверг сообщение ТАСС о том, что экс-глава «Роснано» находится в Италии.

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В конце апреля Чубайс покинул совет директоров АФК «Система», а позднее — пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). В середине июля он говорил, что останется членом президиума АРВЭ и продолжит поддерживать возобновляемую энергетику в России. «Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя», — объяснял свой уход Чубайс. Его заменил основатель «Ренова» Виктор Вексельберг.