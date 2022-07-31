Собчак пересказала слова Чубайса о его госпитализации
Журналистка Ксения Собчак привела слова бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса о его госпитализации.
«Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Со ссылкой на его жену, режиссера Авдотью Смирнову, журналистка сообщила, что самочувствие Чубайса внезапно ухудшилось: у него «начали отниматься руки и ноги». По ее словам, сейчас бывший спецпредставитель президента находится в реанимации.
Экс-глава «Роснано» ушел с поста спецпредставителя главы государства и уехал из страны, сообщило в конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники, связав это решение с его позицией по Украине. Позднее в Кремле подтвердили увольнение Чубайса. РБК со ссылкой на источники сообщал, что вместе с женой он уезжал в Стамбул, но «собирался вернуться» домой.
В мае Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию экс-главы «Роснано» в аэропорту Израиля. По словам его представителя, Чубайс посетил Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с рядом университетов. ТАСС сообщал, что он находится в Италии, но эту информацию опроверг его представитель.