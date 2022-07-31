Собчак пересказала слова Чубайса о его госпитализации

Ксения Собчак (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Журналистка Ксения Собчак привела слова бывшего спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса о его госпитализации.

«Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Со ссылкой на его жену, режиссера Авдотью Смирнову, журналистка сообщила, что самочувствие Чубайса внезапно ухудшилось: у него «начали отниматься руки и ноги». По ее словам, сейчас бывший спецпредставитель президента находится в реанимации.

Синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Болезнь может затрагивать нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения, и приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях.

Экс-глава «Роснано» ушел с поста спецпредставителя главы государства и уехал из страны, сообщило в конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники, связав это решение с его позицией по Украине. Позднее в Кремле подтвердили увольнение Чубайса. РБК со ссылкой на источники сообщал, что вместе с женой он уезжал в Стамбул, но «собирался вернуться» домой.

В мае Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию экс-главы «Роснано» в аэропорту Израиля. По словам его представителя, Чубайс посетил Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с рядом университетов. ТАСС сообщал, что он находится в Италии, но эту информацию опроверг его представитель.