Представитель Чубайса назвал причину его поездки в Израиль

По словам представителя Анатолия Чубайса, экс-чиновник приезжал в Израиль для обсуждения вопросов сотрудничества с вузами. В Италии, как сообщали ранее СМИ, Чубайс в течение последних месяцев не был

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс находился в Турции и посещал Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Чубайса.

«Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», — сказал представитель.

Он также опроверг сообщения о том, что ранее Чубайс находился в Италии. «Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолета, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира», — добавил представитель бывшего чиновника.

Комментируя появление Telegram-канала, который, как заявляют его авторы, создала «команда Чубайса», собеседник агентства заявил, что ни сам Чубайс, ни его окружение не ведут «никакой медийной деятельности, не создавали никаких информационных ресурсов, Telegram-каналов и любых других СМИ».

О том, что покинувший Россию экс-глава «Роснано» находится в Италии, сообщил в конце апреля ТАСС со ссылкой на источник. Агентство писало, что Чубайс находится в Европе и не планирует возвращаться в Россию, в том числе для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн руб. Как тогда утверждал источник агентства, Чубайс покинул Россию на частном самолете, сначала он был в Турции, а затем направился в Италию, где у него есть собственность.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Источники РБК заявляли, что Чубайс уехал в Стамбул, но, по словам одного из собеседников, «собирался вернуться» в Россию. Позже в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. В апреле стало известно, что он также покинул совет директоров АФК «Система» по собственному желанию и вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод».

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15 апреля стало известно, что глава «Роснано» Сергей Куликов, который возглавил компанию в декабре 2020 года, обратился в конце марта в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы. В эти годы компанией руководил ее основатель Анатолий Чубайс.

В письме Куликова, копия которого есть у РБК, указывается, что за 2010–2020 годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд руб. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 млрд руб., указал топ-менеджер. Также Куликов обвинил прежнее руководство компании в том, что в 2017 и 2018 годах оно решило выплатить правительству дивиденды в размере 1,1 млрд руб., несмотря на то что стоимость чистых активов «Роснано» была меньше размера уставного капитала и это «ухудшило финансовое положение».

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил 5 мая, что Чубайса видели в израильском аэропорту, и опубликовал фото, на которых тот стоит под надписью на иврите. Комментируя по просьбе журналистов эту публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут и не хотят следить за судьбой бывшего спецпредставителя. «Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — сказал тогда Песков.