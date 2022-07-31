Жители Нидерландов начали закупаться дровами на случай нехватки газа
Жители Нидерландов запасаются дровами на случай нехватки газа и высоких цен на топливо, пишет газета Volkskrant.
В стране с лета прошлого года, после резкого скачка цен, продажи дровяных каминов и печей увеличились почти на треть.
Спрос на дровяное отопление сейчас настолько высок, что возник дефицит, отмечает издание.
В конце июня власти Нидерландов вслед за Германией приняли решение нарастить мощности угольных электростанций, что позволит использовать меньше газа и обеспечить дома теплом зимой. В правительстве также призвали промышленность и граждан экономить топливо.
В Европе опасаются, что Россия может перекрыть газ. Ситуация обострилась после сокращения объемов прокачки топлива по трубопроводу «Северный поток».
Российская сторона ссылается на проблемы с ремонтом турбин для газопровода в Канаде. В ЕС винят Москву в ведении «энергетической войны». Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия уже «намеренно обрубила поставки» в 12 стран Евросоюза, и призвала готовиться к тому, что она вовсе перестанет качать газ.
Из-за сокращения прокачки по «Северному потоку» в пять раз в конце июля биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили $2300 за 1 тыс. куб. м.