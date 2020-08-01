Белорусский оппозиционер назвал «бредом мерина» данные о связях с ЧВК

Политик заявил, что не имеет отношения к задержанным в Белоруссии россиянам, которых власти республики считают бойцами ЧВК Вагнера. Обвинения в связях с ними отверг и Сергей Тихановский

Николай Статкевич (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич назвал «бредом сивого хитропричесанного мерина» утверждения о его связях с задержанными в республике россиянами. Слова Статкевича приводит в своем Facebook его жена Марина Адамович.

Белорусская сторона считает россиян сотрудниками так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию перед выборами. Следственный комитет республики заподозрил их в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят Статкевич и блогер Сергей Тихановский, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты.

«Раньше они [власти] считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что проникаю в мысли и организовываю заговор с Тихановским и «вагнеровцами», — цитирует Адамович супруга.

Связь с задержанными россиянами отверг и Тихановский. Как сообщила его жена Светлана Тихановская, которую ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты, «ему такие факты из его биографии неизвестны».