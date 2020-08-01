Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Умер двукратный олимпийский призер в составе сборной СССР Спорт, 18:15 Льюис Хэмилтон выиграл 91-ю квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 18:03 Правительство отменило обязательную маркировку пробников духов Бизнес, 17:49 Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса Общество, 17:42 Главврач больницы в Коммунарке описал кашель при заболевании COVID-19 Общество, 17:39 СМИ узнали об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске Политика, 17:31 Новичок «Ахмата» взял себе номер Глушакова Спорт, 17:17 Белорусский оппозиционер назвал «бредом мерина» данные о связях с ЧВК Политика, 17:14 Новостройки с офисами и коворкинги для женщин: дайджест шеринга № 15 Экономика шеринга, 17:00  Нарышкин сообщил о мнении Европы насчет задержания россиян в Белоруссии Политика, 16:55 Власти Мадрида рекомендовали отменить теннисный турнир из-за коронавируса Спорт, 16:46 Абхазия вслед за Россией объявила об открытии границ Общество, 16:26 Министр спорта Подмосковья назвал письмо игроков «Химок» манипуляцией Спорт, 16:19 СМИ узнали об интересе «Локомотива» к футболисту «Спартака» Глушенкову Спорт, 16:14
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Белорусский оппозиционер назвал «бредом мерина» данные о связях с ЧВК

Политик заявил, что не имеет отношения к задержанным в Белоруссии россиянам, которых власти республики считают бойцами ЧВК Вагнера. Обвинения в связях с ними отверг и Сергей Тихановский
Николай Статкевич
Николай Статкевич (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич назвал «бредом сивого хитропричесанного мерина» утверждения о его связях с задержанными в республике россиянами. Слова Статкевича приводит в своем Facebook его жена Марина Адамович.

Белорусская сторона считает россиян сотрудниками так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые прибыли в страну с целью дестабилизировать ситуацию перед выборами. Следственный комитет республики заподозрил их в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят Статкевич и блогер Сергей Тихановский, которого не зарегистрировали кандидатом в президенты.

«Боевиков ЧВК» и соперников Лукашенко обвинили в подготовке беспорядков
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Раньше они [власти] считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что проникаю в мысли и организовываю заговор с Тихановским и «вагнеровцами», — цитирует Адамович супруга.

Связь с задержанными россиянами отверг и Тихановский. Как сообщила его жена Светлана Тихановская, которую ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты, «ему такие факты из его биографии неизвестны».

33 россиянина были задержаны силовиками в ночь на 29 июля. 1 августа с ними встретились сотрудники консульского отдела посольства России. Консул Кирилл Плетнев рассказал, что каждому из задержанных предъявили копию постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению дипломата, в этом «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей». «Хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — заявил Плетнев (цитата по ТАСС).

Тихановская опровергла связь с задержанными в Белоруссии «боевиками ЧВК»
Политика
Светлана Тихановская

Тихановский находится в СИЗО, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Позднее ему предъявили обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Статкевич был задержан 31 мая в Минске, суд дважды назначал ему наказание в виде 15 суток административного ареста. По словам Марины Адамович, в его отношении также завели дело по ст. 342 УК.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев ранее заявил, что задержанные россияне — сотрудники коммерческой компании, которая занимается охраной энергетических объектов. По его словам, мужчины опоздали на свой рейс в Стамбул. В российском МИДе также заявили, что они направлялись именно в этот город транзитом через Минск. В СК Белоруссии в свою очередь утверждают, что россияне не собирались туда лететь, а билеты в Стамбул называют подготовленным алиби.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, оппозиционер, ЧВК
Материалы по теме
В Минске сочли билеты задержанных россиян в Стамбул подготовленным алиби
Общество
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
Политика
Киев решил требовать выдачи задержанных под Минском «боевиков»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter