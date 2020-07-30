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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская опровергла связь с задержанными в Белоруссии «боевиками ЧВК»

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ни она, ни ее муж Сергей Тихановский не имеют никакого отношения к россиянам, которых местные спецслужбы считают российским наемникам, прибывшими в Белоруссию для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании. Об этом она заявила Reuters.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержанные 29 июля в Белоруссии «боевики» ЧВК Вагнера проходят по тому же делу, что и белорусский политик Николай Статкевич и Сергей Тихановский, которому ЦИБ Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты. Их обоих обвинили в приготовлении массовых беспорядков на территории страны.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

30 июля Тихановская также вызвала действующего президента страны Александра Лукашенко на дебаты «один на один», отказавшись участвовать в официальных предвыборных дебатах на телевидении. Кандидат отметила, что их затем покажут людям в записи, а не в прямом эфире, что нарушает законодательство. «Дебаты, которые вы предлагаете нам, — это такая же подделка, как и ваши выборы», — сказала Тихановская в своем видеообращении. Она назвала фарсом дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тыс. подписей.

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Светлана Тихановская

В середине мая ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу в поддержу выдвижения Тихановского. Вместо него зарегистрировалась его жена Светлана, пояснив, что сделала это из любви к супругу. В конце того же месяца Тихановского задержали на пикете для сбора подписей за жену и отправили в СИЗО.

Выборы президента в Белоруссии пройдут 9 августа.

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Теги: ЧВК Вагнера, Белоруссия, Россия
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