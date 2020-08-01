Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов

По словам лидера ЛДПР, Лукашенко нужно провести в Белоруссии «красивые выборы» и «оторваться» от власти

Владимир Жириновский (Фото: ldpr.ru)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на мероприятии в честь 50-летия его политической деятельности предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов, которые пройдут в стране 9 августа. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — считает Жириновский.

«Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — призвал лидер ЛДПР.

Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок подряд. 14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала его кандидатуру. Помимо действующего главы государства на пост президента претендуют еще четыре человека: Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться, но был задержан; сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер объединения Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Черечень.