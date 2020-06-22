Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии
Нынешняя протестная активность, особенно по форме, совершенно не характерна для белорусской политической жизни, сказал в интервью РБК один из основных оппонентов Александра Лукашенко на предстоящих выборах Валерий Цепкало. Голосование пройдет 9 августа.
Цепкало, по оценкам экспертов, входит в тройку самых популярных оппозиционных кандидатов, участвующих в кампании. Его сторонникам удалось собрать более 200 тыс. подписей в поддержу выдвижения.
По количеству собранных подписей Цепкало обогнали действующий президент Александр Лукашенко — более 2 млн подписей, и экс-председатель правления Белгазпромбанка, оппозиционер Виктор Бабарико (более 400 тыс. подписей). Чуть более 100 тыс. подписей собрала супруга популярного блогера Сергея Тихановского Светлана. Тихановский собирался баллотироваться самостоятельно, но был задержан в конце мая, а 18 июня была задержан и Бабарико.
Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод. «Думаю, народ просто очень устал от длительного правления одного человека. И явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен», — сказал он.