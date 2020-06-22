Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии

Связано это может быть со многими факторами. Какое-то время у белорусского общества с властью был негласный социальный контракт, в соответствии с которым люди готовы были отказаться от части политических свобод в обмен на экономический рост, считает Цепкало. Однако в последнее время экономическое положение в стране ухудшалось.

«Последние 10 лет страна вообще не развивалась. На фоне того, как развивается весь мир, в том числе и рядом с нами, скажем, Польша, Литва, которые в экономике выросли на 50-60% за 10 лет, или США, где с $14 до $21 трлн вырос ВВП. В нашей стране ВВП был $60 млрд в 2009-м году, а в этом году, я думаю, будет $57 или $58 млрд. ВВП падает, средняя зарплата тоже падает. 10 лет назад было $500, сейчас, я думаю, $450. Происходит деградация всего», — говорит оппозиционер.

В сложившейся ситуации многие семьи уезжают на работу за рубеж, а те, кто «хочет все-таки связывать свою жизнь с Беларусью, выходят на массовые акции протеста». Политик также отмечает, что акции протеста — это решение самих граждан, «никто это специально не устраивал».

После того как 18 июня в Минске задержали кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда в Белоруссии каждый день проходят акции в поддержку оппозиционных кандидатов. Люди выстраиваются в живые цепи вдоль проспектов, аплодируют, водители машин сигналят. В отдельных городах акции сопровождались стычками с милицией. По данным белорусского МВД, только 19 июня было задержано 270 человек.

Бабарико — стал уже вторым потенциальным участником выборов, задержанным в ходе избирательной кампании. Ранее в СИЗО был отправлен популярный блогер Сергей Тихановский. В мае в Белоруссии проходил сбор подписей в поддержку выдвижения в президенты — он также ознаменовался очередями и массовыми пикетами.

Президент Александр Лукашенко 22 июня заявил, что экономика страны начнет восстанавливаться в ближайшее время: «Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас». Он также пообещал поддержку бизнесу, который «честно работает во благо нашей страны и народа». Комментируя последние события, он призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают». «Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все», — призвал он.