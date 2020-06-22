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Выборы в Белоруссии ,  
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Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии

Экономика страны не развивается уже много лет и те, кто выходят на улицы, понимают, что при нынешней власти у них нет никаких перспектив, считает оппонент Лукашенко на предстоящих выборах Валерий Цепкало

Нынешняя протестная активность, особенно по форме, совершенно не характерна для белорусской политической жизни, сказал в интервью РБК один из основных оппонентов Александра Лукашенко на предстоящих выборах Валерий Цепкало. Голосование пройдет 9 августа.

Цепкало, по оценкам экспертов, входит в тройку самых популярных оппозиционных кандидатов, участвующих в кампании. Его сторонникам удалось собрать более 200 тыс. подписей в поддержу выдвижения.

По количеству собранных подписей Цепкало обогнали действующий президент Александр Лукашенко — более 2 млн подписей, и экс-председатель правления Белгазпромбанка, оппозиционер Виктор Бабарико (более 400 тыс. подписей). Чуть более 100 тыс. подписей собрала супруга популярного блогера Сергея Тихановского Светлана. Тихановский собирался баллотироваться самостоятельно, но был задержан в конце мая, а 18 июня была задержан и Бабарико.

Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод. «Думаю, народ просто очень устал от длительного правления одного человека. И явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен», — сказал он.

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Связано это может быть со многими факторами. Какое-то время у белорусского общества с властью был негласный социальный контракт, в соответствии с которым люди готовы были отказаться от части политических свобод в обмен на экономический рост, считает Цепкало. Однако в последнее время экономическое положение в стране ухудшалось.

«Последние 10 лет страна вообще не развивалась. На фоне того, как развивается весь мир, в том числе и рядом с нами, скажем, Польша, Литва, которые в экономике выросли на 50-60% за 10 лет, или США, где с $14 до $21 трлн вырос ВВП. В нашей стране ВВП был $60 млрд в 2009-м году, а в этом году, я думаю, будет $57 или $58 млрд. ВВП падает, средняя зарплата тоже падает. 10 лет назад было $500, сейчас, я думаю, $450. Происходит деградация всего», — говорит оппозиционер.

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В сложившейся ситуации многие семьи уезжают на работу за рубеж, а те, кто «хочет все-таки связывать свою жизнь с Беларусью, выходят на массовые акции протеста». Политик также отмечает, что акции протеста — это решение самих граждан, «никто это специально не устраивал».

После того как 18 июня в Минске задержали кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда в Белоруссии каждый день проходят акции в поддержку оппозиционных кандидатов. Люди выстраиваются в живые цепи вдоль проспектов, аплодируют, водители машин сигналят. В отдельных городах акции сопровождались стычками с милицией. По данным белорусского МВД, только 19 июня было задержано 270 человек.

Бабарико — стал уже вторым потенциальным участником выборов, задержанным в ходе избирательной кампании. Ранее в СИЗО был отправлен популярный блогер Сергей Тихановский. В мае в Белоруссии проходил сбор подписей в поддержку выдвижения в президенты — он также ознаменовался очередями и массовыми пикетами.

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Президент Александр Лукашенко 22 июня заявил, что экономика страны начнет восстанавливаться в ближайшее время: «Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас». Он также пообещал поддержку бизнесу, который «честно работает во благо нашей страны и народа». Комментируя последние события, он призвал не обращать внимание на то, что «нам там подпевают». «Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все», — призвал он.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, выборы президента Белоруссии
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