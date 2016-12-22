Помпео и глава МИД Турции обсудили арест американского пастора
Политика, 21:10
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Помпео и глава МИД Турции обсудили арест американского пастора
Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу об аресте американского священника Эндрю Брансона. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.
Как отмечается в сообщении, Помпео и Чавушоглу сказали, что будут продолжать переговоры по разрешению ситуации с пастором, а также обсудили другие вопросы, которые представляют для сторон общий интерес.
Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года. Турецкие власти утверждают, что он принимал участие в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают причастным к организации попытки государственного переворота. После 21 месяца заключения священник был переведен под домашний арест.
В четверг, 26 июля, президент США Дональд Трамп сказал, что введет «крупные санкции» в отношении Турции, из-за заключения под стражу Брансона. Американский президент заявил о его невиновности и подчеркнул, что он должен быть «немедленно освобожден». Министр иностранных дел Турции на угрозы Трампа сказал, что Анкара не терпит такой риторики «от кого-либо». Он подчеркнул, что никто не может диктовать Турции, как ей поступать.