Помпео и глава МИД Турции обсудили арест американского пастора

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу об аресте американского священника Эндрю Брансона. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.



Как отмечается в сообщении, Помпео и Чавушоглу сказали, что будут продолжать переговоры по разрешению ситуации с пастором, а также обсудили другие вопросы, которые представляют для сторон общий интерес.

Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года. Турецкие власти утверждают, что он принимал участие в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают причастным к организации попытки государственного переворота. После 21 месяца заключения священник был переведен под домашний арест.