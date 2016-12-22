Браудер в Давосе задал Дворковичу вопрос о смерти Магнитского

Во время выступления на Давосском форуме глава фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер назвал свои отношения с Россией «непростыми» и обвинил государство в покрывании людей, замешанных в «деле Магнитского». Трансляция доступна на сайте форума.

Видео: World Economic Forum / YouTube

Браудер задал вопрос из зала во время сессии Strategic Outlook: Russia. Он заявил, что государство и правительство «настаивают на том чтобы покрывать людей из процесса Магнитского и не осуждать их» и напомнил, что пять стран ввели санкции по «списку Магнитского».

Вице-премьер России Аркадий Дворкович отметил, что власти слышат такой вопрос на Давосе каждый год. «Мы много раз отвечали на него и не думаю, что нужно делать это еще раз», — сказал он. Он добавил, что не работает в спецслужбах и не может дать разъяснений по конкретному делу. Комментируя санкции, он отметил: «Мы беспокоимся не о санкциях, а о людях».

В 2015 году Браудер в Давосе задал вопрос, почему никто до сих пор не наказан за смерть Магнитского. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ответ заявил: «Если в смерти Магнитского виновны люди, которых не провели через надлежащую процедуру судопроизводства, не наказали, — это безобразие, это плохо». Он добавил, что рад видеть Браудера: «У меня нет возможности вас встретить в Российской Федерации, поскольку вы в Российскую Федерацию не въезжаете, вам запрещено». Шувалов добавил: «В том году мне было не до Давоса, и я думал — ну вот, я пропущу эту встречу, а должен прийти на Russian Outlook, а там будет Уильям Браудер».​

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов на сумму 4 млрд руб. и взыскал с него и его делового партнера Ивана Черкасова в общей сложности 4,2 млрд руб. Также суд запретил Браудеру заниматься бизнесом в России в течение трех лет.

В 2013 году Браудера заочно осудили в России на девять лет заключения по делу о финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. В рамках этого дела в 2008 году арестовали аудитора фонда Hermitage Capital, юриста Сергея Магнитского, который позже скончался в СИЗО.

Браудер настаивал, что причиной ареста Магнитского стало то, что он раскрыл схему вывода средств из российского бюджета. Часть лиц, причастных, по мнению Браудера, к смерти юриста, были включены в санкционный «список Магнитского». Им запретили въезд в США, их активы в этой стране были заморожены.