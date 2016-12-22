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Эрдоган пригрозил США «потерей» Турции
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Эрдоган пригрозил США «потерей» Турции
Политика, 03:07
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Эрдоган пригрозил США «потерей» Турции

В случае санкционного давления на Турцию в деле арестованного за антигосударственную деятельность протестантского пастора Эндрю Брэнсона США могут «лишиться верного союзника», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Мы не привязаны к США, им не следует забывать, что в случае продолжения такого отношения они потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции», — сказал глава государства.

Он добавил, что выдача пастора США не обсуждается. Как передает газета Haberturk, угрозу санкций из Вашингтона по поводу дела Брэнсона Эрдоган назвал «психологической войной».

Как сообщает газета Milliyet, вопрос арестованного пастора обсудили в телефонном разговоре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь Майк Помпео.

Турецкие власти арестовали пастора Брэнсона, гражданина США, в 2016 году по подозрению в связях с расцениваемой Анкарой как террористический рабочей партией Курдистана (РПК), а также сторонниками Фетхуллаха Гюлена, политического противника Эрдогана, ныне живущего в США. Гюлена Турецкие власти считают вдохновителем попытки военного переворота в июле 2016 года. Брэнсону, который находится под домашним арестом в Измире, грозит до 35 лет лишения свободы. Освободить пастора призывал Анкару американский президент Дональд Трамп и пригрозил турецким властям санкциями в противном случае.

Теги: Турция , Реджеп Тайип Эрдоган
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