Анкара прокомментировала угрозу Трампа ввести санкции из-за пастора

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter, что республика «не будет терпеть угрозы от кого-либо». Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести с​анкции против Анкары из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.

«Никто не диктует Турции, как ей поступать», — сказал министр. Он добавил, что перед законом равны все без исключений.

Речь идет о заявлении Трампа, в котором он пригрозил ввести против Анкары «крупные санкции» за задержание Эндрю Брансона и призвал немедленно его освободить. Аналогичное заявление также сделал вице-президент США Майк Пенс. Администрация президента США решила усилить давление на турецкую сторону после того, как суд в Турции постановил перевести Брансона под домашний арест после 21 месяца заключения.

Ранее Трамп уже призывал освободить пастора, назвав позором заключение его Турцией под стражу.

Эндрю Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года за участие в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена. Оно признано террористическим после попытки военного переворота в июле 2016-го.

Сам Гюлен до 2013 года был одним из ближайших соратников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он является проповедником и лидером исламского движения «Хизмет». Власти Турции называют это оппозиционное президенту движение FETÖ (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена). Анкара считает эту организацию причастной к попытке госпереворота. Гюлен отрицает обвинения. С 1999 года он живет в США. Он отказывается возвращаться на родину из-за опасения репрессий. Анкара постоянно просит его экстрадиции, но американские власти не выполняют требования.