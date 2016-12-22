ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,80 62,37 EUR Нал. 74,41 72,73 USD Бирж. 62,90 +0,08 EUR Бирж. 73,23 -0,44 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 8239,90 +149,90 IMOEX 2293,07 +0,45% RTSI 1148,79 +0,62% Brent 74,49 +0,76% DJIA 25566,73 +0,60% Nasdaq 7855,72 -0,96%
Анкара прокомментировала угрозу Трампа ввести санкции из-за пастора
Лента новостей
Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 21:27, РБК и Сбербанк Американские танки «Абрамс» привезли на учения в Грузию 21:26, Политика Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией 21:22, Политика Анкара прокомментировала угрозу Трампа ввести санкции из-за пастора 21:19, Политика Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя 21:07, Политика Жители России 27 июля смогут наблюдать два редких астрономических явления 21:06, Общество Эрдоган заявил Путину о ревности других стран из-за отношений с Россией 20:45, Политика Асад назвал долгосрочным военное присутствие России в Сирии 20:37, Политика «Тинькофф» и «Дом.РФ» отказались от совместного проекта по выдаче ипотеки 20:31, Финансы Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 20:30, РБК и «Шелл» В Совфеде прокомментировали сообщения о закрытии визовых центров 20:29, Общество Глава НПО им. Лавочкина арестован за хищения ₽330 млн у «Роскосмоса» 20:18, Общество «Витесс» ушел от поражения в первом официальном матче Слуцкого 20:13, Спорт Независимые АЗС пожаловались в ФАС на действия посредников на бирже 20:08, Бизнес В сейме Литвы заявили об угрозе «Яндекс.Такси» нацбезопасности страны 20:03, Политика Теракт-напоминание: что атака в Сирии говорит о состоянии ИГ 20:01, Политика Telegram запустил облачный сервис для верификации и хранения документов 19:59, Технологии и медиа Бразильский нападающий Ари получил российский паспорт 19:50, Спорт Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:50, РБК и IWC Трамп пригрозил Турции «крупными санкциями» из-за ареста пастора 19:48, Политика Глава Минфина США назвал продуктивной дискуссию о снятии санкций с Rusal 19:38, Бизнес Антимонопольщики завели дело против «Яндекса» из-за рекламы форекс-дилера 19:19, Общество «Единая Россия» нашла способ сохранить пенсионные льготы после реформы 19:14, Экономика Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ и заработать на этом 19:11, РБК и Сбербанк В российском Forbes сменился главный редактор 19:11, Технологии и медиа Мосгорсуд направил на новое рассмотрение иск владельцев медленных iPhone 19:11, Технологии и медиа Британия предоставила убежище экс-главе «Укрспецэкспорта» 19:00, Политика Конора Макгрегора приговорили к принудработам за нападение на автобус 18:57, Общество
Анкара прокомментировала угрозу Трампа ввести санкции из-за пастора
Политика, 21:19
0
Анкара прокомментировала угрозу Трампа ввести санкции из-за пастора

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter, что республика «не будет терпеть угрозы от кого-либо». Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести с​анкции против Анкары из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.

«Никто не диктует Турции, как ей поступать», — сказал министр. Он добавил, что перед законом равны все без исключений.

Речь идет о заявлении Трампа, в котором он пригрозил ввести против Анкары «крупные санкции» за задержание Эндрю Брансона и призвал немедленно его освободить. Аналогичное заявление также сделал вице-президент США Майк Пенс. Администрация президента США решила усилить давление на турецкую сторону после того, как суд в Турции постановил перевести Брансона под домашний арест после 21 месяца заключения.

Ранее Трамп уже призывал освободить пастора, назвав позором заключение его Турцией под стражу.

Эндрю Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года за участие в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена. Оно признано террористическим после попытки военного переворота в июле 2016-го.

Сам Гюлен до 2013 года был одним из ближайших соратников президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он является проповедником и лидером исламского движения «Хизмет». Власти Турции называют это оппозиционное президенту движение FETÖ (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена). Анкара считает эту организацию причастной к попытке госпереворота. Гюлен отрицает обвинения. С 1999 года он живет в США. Он отказывается возвращаться на родину из-за опасения репрессий. Анкара постоянно просит его экстрадиции, но американские власти не выполняют требования.

Теги: МИД Турции , Санкции , Дональд Трамп
Главное
Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя Политика
Материалы по теме
Трамп пригрозил Турции «крупными санкциями» из-за ареста пастора Политика
Трамп призвал Эрдогана освободить из тюрьмы американского пастора Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter