В результате атаки ВСУ на Ижевск погибли три человека, десятки ранены

В результате атаки дрона на предприятие в Ижевске погибли три человека, 35 госпитализирован, десять из них — в тяжелом состоянии, сообщил Бречалов. Об атаке он рассказал утром, позже добавив, что после атаки возникло возгорание

Video

В результате атаки дрона на промышленное предприятие в Ижевске погибли три человека, 35 госпитализированы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава региона посетил пострадавших в больнице. «Десять из них находятся в тяжелом состоянии. Всем наши доктора оказывают помощь — в том числе консультируются с коллегами из федерального центра», — сообщил он.

Бречалов добавил, что доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, тот выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Ижевске утром 1 июля. Бречалов сообщал о том, что на предприятии возникли очаги возгораний, сотрудников эвакуировали.

После атаки администрация Ижевска сообщила об отмене массовых мероприятий на 1–2 июля. В городе открыли горячую линию для получения информации о пострадавших — +7 (3412) 69-35-10.