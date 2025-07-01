В результате атаки ВСУ на Ижевск погибли три человека, десятки ранены
В результате атаки дрона на промышленное предприятие в Ижевске погибли три человека, 35 госпитализированы, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Глава региона посетил пострадавших в больнице. «Десять из них находятся в тяжелом состоянии. Всем наши доктора оказывают помощь — в том числе консультируются с коллегами из федерального центра», — сообщил он.
Бречалов добавил, что доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, тот выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Ижевске утром 1 июля. Бречалов сообщал о том, что на предприятии возникли очаги возгораний, сотрудников эвакуировали.
После атаки администрация Ижевска сообщила об отмене массовых мероприятий на 1–2 июля. В городе открыли горячую линию для получения информации о пострадавших — +7 (3412) 69-35-10.
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