После атаки беспилотников на завод в Ижевске открыли горячую линию

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

В Ижевске открыли горячую линию для пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в городе, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«Горячая линия по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики». — РБК) по телефону: +7 (3412) 69-35-10», — говорится в сообщении.

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Ижевске утром 1 июля. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, есть погибшие и тяжелораненые. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице Ижевска.

На месте атаки возник пожар, сотрудников предприятия эвакуировали. Администрация Ижевска позднее сообщила об отмене массовых мероприятий, которые были запланированы на 1–2 июля.