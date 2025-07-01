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Военная операция на Украине ,  
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После атаки беспилотников на завод в Ижевске открыли горячую линию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

В Ижевске открыли горячую линию для пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в городе, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«Горячая линия по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница министерства здравоохранения Удмуртской Республики». — РБК) по телефону: +7 (3412) 69-35-10», — говорится в сообщении.

Бречалов сообщил о погибших в результате украинской атаки на Ижевск
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Фото:Дарья Широкова / РБК

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Ижевске утром 1 июля. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, есть погибшие и тяжелораненые. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице Ижевска.

На месте атаки возник пожар, сотрудников предприятия эвакуировали. Администрация Ижевска позднее сообщила об отмене массовых мероприятий, которые были запланированы на 1–2 июля.

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Полина Харчевникова
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