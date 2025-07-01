Появилось видео с рассказом губернатора о погибших при атаке ВСУ на Ижевск

Губернатор — о погибших при атаке ВСУ на Ижевск. Видео

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В результате атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске погибли три человека, еще не менее 20 получили ранения, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больницах города, с ними работают психологи. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, ликвидируются очаги возгорания.