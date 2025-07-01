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Военная операция на Украине ,  
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В Ижевске отменили массовые мероприятия после удара БПЛА по городу

Мэрия Ижевска отменила запланированные концерт и автопробег из-за атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ижевске отменили массовые мероприятия после удара БПЛА по городу
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Администрация Ижевска после атаки БПЛА на одно из городских предприятий отменила массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэрии.

Во вторник, 1 июля, городские власти собирались широко отметить День ветерана боевых действий. Были запланированы автопробег, концерт в Летнем саду и световая инсталляция. На следующий день собирались провести митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Об атаке дрона на столицу Удмуртии сообщил утром глава региона Александр Бречалов. По его словам, в результате удара БПЛА по одному из предприятий есть погибшие и тяжелораненые, на территории произошло возгорание, сотрудников оперативно эвакуировали.

В 8:50 мск аэропорт Ижевска перестал принимать и отправлять рейсы. О возобновлении его работы Росавиация на момент написания материала не сообщала.

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