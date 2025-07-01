Госсекретаря Дагестана уволили на фоне уголовного дела
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, в отношении которого проводились следственные действия по уголовному делу, связанному с хищениями, освобожден от должности. О кадровых перестановках в регионе сообщила пресс-служба главы Дагестана.
Утром 25 июня уже бывшего госсекретаря Дагестана задержали по делу о хищениях. Силовики провели обыски по десяткам адресов — не только в регионе, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Обыски проводили у его родных и коллег, а также в его кабинете в администрации Дагестана.
26 июня Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедову и его родственникам о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса «Каспетролсервис» — ранее ОАО «Дагнефтепродукт» — и другого имущества. Оно, как установило надзорное ведомство, было получено «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».
По информации РБК, в суде Магомедов, наряду с другими ответчиками, полностью признали исковые требования и решили не оспаривать. В тот же день его отпустили под подписку о невыезде. Он отправился домой «свободном статусе», и больше «не задержан», писало «РИА Новости».
Федеральный чиновник, осведомленный о произошедшем, в разговоре с РБК назвал Магомедова «одним из самых влиятельных людей в Дагестане». По словам собеседника РБК, к нему уже несколько лет были вопросы со стороны правоохранительных органов, но по разным причинам активные действия в отношении его затянулись.
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