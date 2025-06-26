Госсекретаря Дагестана Магомедова отпустили под подписку о невыезде

Магомед-Султан Магомедов (Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram)

Задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова отпустили под подписку о невыезде, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики.

«Магомедов отпущен домой под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.

По информации «РИА Новости», Магомедов находится дома в «свободном статусе, на сегодня он не задержан».

Накануне Магомедова задержали после обысков в его доме. По его делу также прошли обыски в Москве и Петербурге. 26 июня суд в Махачкале удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедову и его родственникам о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса «Каспетролсервис» — ранее ОАО «Дагнефтепродукт» — и другого имущества, полученного «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». По данным «Коммерсанта», Магомедов сам пришел в суд и признал свою ответственность за совершение правонарушений коррупционной направленности.

Федеральный чиновник, осведомленный о произошедшем, в разговоре с РБК назвал Магомедова «одним из самых влиятельных людей в Дагестане». По словам собеседника РБК, к нему уже несколько лет были вопросы со стороны правоохранительных органов, но по разным причинам активные действия в отношении его затянулись.