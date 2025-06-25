Дело «заправщика»: за что задержали серого кардинала Дагестана

В Дагестане после обысков задержали одного из самых влиятельных людей республики — госсекретаря Магомедова. Что известно о задержании и как оно может повлиять на ситуацию в Дагестане — в материале РБК

Магомед-Султан Магомедов (Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram)

С чем связано задержание госсекретаря Дагестана

Утром 25 июня сотрудники правоохранительных органов задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова по делу о хищениях после обысков в его доме в Махачкале, сообщили источник РБК в правоохранительных органах, а также источник ТАСС.

Обыски прошли по десяткам адресов, не только в республике, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Они проводились у родных и коллег Магомедова, в его кабинете в администрации Дагестана. По словам собеседника РБК, обыски прошли, в частности, у жены и дочерей чиновника. Его сына, депутата Народного собрания Дагестана, главу штаба общественной поддержки «Единой России» и руководителя компании «МСБ-Холдинг» Магомеда Магомедова опросили.

Следственные действия связаны с делом о хищении в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг», отметил собеседник РБК.

Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта» в 1991–2005 годах, когда предприятие принадлежало государству. В 2005-м компанию приватизировали, он остался ее руководителем до 2010-го. На базе приватизированной компании была создана новая — «Каспетролсервис», сейчас она входит в «МСБ-Холдинг». За 2024 год, по данным СПАРК, выручка компании составила 770 млн руб., чистые активы — 2,1 млрд руб.

Помимо сына Магомеда учредителями «МСБ-Холдинга» указаны три дочери задержанного Магомедова — Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева и Галимат Исмаилова. Младший Магомедов также является совладельцем ООО «Дагнотех», на заводе которого перерабатывается 97% нефти в республике.

В 2010–2013 годах Магомедов был председателем Народного собрания Дагестана, с 2013 года — депутатом собрания. В 2021 году избранный на пост главы региона Сергей Меликов назначил его государственным секретарем республики. Согласно местному законодательству, госсекретарь участвует в реализации и контролирует исполнение социально значимых проектов, участвует в обеспечении межнационального согласия, по поручению главы республики участвует в общественных мероприятиях, вручает госнаграды.

Основатель «Анжи» В 1991 году Магомедов сформировал футбольный клуб «Анжи». В 2008 году он продал половину клуба совладельцу сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» Игорю Яковлеву за 53 млн руб. В 2011 году владельцем клуба стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, продавший клуб в 2016-м. «Анжи» — бронзовый призер чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/13.

Как задержание госсекретаря повлияет на ситуацию в Дагестане

Администрация главы Дагестана Сергея Меликова в Telegram сообщила, что «проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством», руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, а следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований.

Федеральный чиновник, осведомленный о происходящем в республике, отметил, что Магомедов — один из самых влиятельных людей в Дагестане: «В своих кругах он известен по кличке Заправщик». По словам собеседника РБК, к Заправщику уже несколько лет были вопросы со стороны правоохранительных органов, но по разным причинам активные действия в отношении него затянулись. При этом источник допускает, что в ближайшее время могут последовать и другие аресты, связанные с этим делом, так как у правоохранителей было достаточно времени, чтобы изучить все возможные связи Магомедова.

Магомедов в последние годы был одной из основных политических фигур Дагестана, рассказал глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. Он очень серьезно влиял на многие процессы, в том числе на назначения на многие должности. Задержание Магомедова он назвал ожидаемым. «Около двух лет назад у него был конфликт с влиятельным силовиком. В итоге его уволили, как говорят злые языки, не без помощи Магомедова. Скорее всего, это теперь идет ответная реакция», — пояснил Хадулаев, уточнив, что, на его взгляд, это только одна из причин произошедшего. Помимо этого, знает Хадулаев, человек, связанный с госсекретарем, был создателем одного из анонимных дагестанских телеграм-каналов, писавших негатив о чиновниках и силовиках. Его вычислили и привлекли к суду.

Кроме того, по словам Хадулаева, ранее претензии к Магомедову были и в связи с качеством нефти «Дагнефтепродукта». «Ранее очень много жаловались на то, что нефть от этой компании идет грязная, разбавленная всякой некондицией. Но ничего сделать с этим не могли», — отмечает он.

Задержание Магомедова неизбежно повлечет очередные крупные перемены в Дагестане, считает политолог Ростислав Туровский. «Самое очевидное состоит в том, что с политической арены уходит один из сильных и влиятельных игроков, пытавшихся даже играть роль местного серого кардинала. Неизбежны серьезные изменения в работе городской власти Махачкалы, откуда ранее уже ушел мэр Юсуп Умавов, лояльный Магомедову», — поясняет он. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку в середине июня. Врио мэра был назначен министр транспорта республики Джамбулат Салавов.

Глава республики Сергей Меликов «способен пережить крах Магомедова», полагает эксперт, допуская, что «ему даже удобнее будет принимать решения без оглядки на него».

В целом Магомедов был заметным раздражителем, «так что сожалеть о его политическом поражении мало кто будет», говорит он. «Тем не менее не исключено, что крупные перемены на этом не остановятся. Но новые подобные действия могут вызвать всплеск межклановых конфликтов, поэтому центр еще будет взвешивать их последствия и вряд ли станет торопиться, учитывая сложность региона», — рассуждает Туровский.