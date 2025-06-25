У госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» прошли обыски
В Дагестане проходят обыски дома у госсекретаря региона Магомед-Султана Магомедова и по другим связанным с ним адресам, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах региона. Источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что Магомед-Султан Магомедов задержан, а также подтвердил обыски. По его словам, обыски по делу о хищениях прошли по десяткам адресов, в том числе у родных и коллег Магомедова.
Обыски связаны с делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», утверждают телеграм-каналы Baza и Shot. По сведениям Mash, обыски проводят по 48 адресам.
Магомедову 69 лет. Госсекретарем республики он работает с ноября 2021 года. Прежде Магомедов был депутатом и председателем народного собрания региона, входит в партию «Единая Россия». Он награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», а также медалью «За трудовую доблесть».
В 1991–2005 годах Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта», когда предприятие принадлежало государству. В 2005-м компанию приватизировали, он остался ее руководителем до 2010-го.
Кроме того, Магомедов — основатель футбольного клуба «Анжи». Он сформировал клуб в 1991 году по просьбе директора детской футбольной школы Махачкалы Александра Маркарова.
В СУ СК России по Республике Дагестан сообщили РБК, что не владеют информацией по теме. РБК обратился за комментарием в МВД по Республике Дагестан, СКР, правительство Дагестана, направил запрос ФК «Анжи».
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