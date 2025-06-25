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Госсекретаря Дагестана задержали после обысков

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомедова после обысков
Магомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов (Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram)

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан по делу о хищениях после обысков в его доме, сообщил источник РБК в правоохранительных органах, а также источник ТАСС.

Обыски прошли по десяткам адресов, в том числе у родных и коллег Магомедова, в администрации и его кабинете. Они связаны с хищениями в ходе приватизации, отметил собеседник РБК. В Москве и Петербурге также проходят обыски по делу.

По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах, речь о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».

Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта» в 1991–2005 годах, когда предприятие принадлежало государству. В 2005-м компанию приватизировали, он остался ее руководителем до 2010-го.

У госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» прошли обыски
Политика
Магомед-Султан Магомедов

«Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — говорится в сообщении администрации главы Дагестана в Telegram.

Госсекретарем республики Магомедов работает с ноября 2021 года. Прежде Магомедов был депутатом и председателем народного собрания региона, входит в партию «Единая Россия». Он также является основателем Магомедов футбольного клуба «Анжи».

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова
Дагестан Дагнефтепродут Магомед-Султан Магомедов обыски задержание
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У госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» прошли обыски
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