Госсекретаря Дагестана задержали после обысков
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан по делу о хищениях после обысков в его доме, сообщил источник РБК в правоохранительных органах, а также источник ТАСС.
Обыски прошли по десяткам адресов, в том числе у родных и коллег Магомедова, в администрации и его кабинете. Они связаны с хищениями в ходе приватизации, отметил собеседник РБК. В Москве и Петербурге также проходят обыски по делу.
По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах, речь о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».
Магомедов был гендиректором «Дагнефтепродукта» в 1991–2005 годах, когда предприятие принадлежало государству. В 2005-м компанию приватизировали, он остался ее руководителем до 2010-го.
«Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — говорится в сообщении администрации главы Дагестана в Telegram.
Госсекретарем республики Магомедов работает с ноября 2021 года. Прежде Магомедов был депутатом и председателем народного собрания региона, входит в партию «Единая Россия». Он также является основателем Магомедов футбольного клуба «Анжи».
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