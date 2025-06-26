Суд изъял у задержанного госсекретаря Дагестана завод по перевалке нефти

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса «Каспетролсервис» — ранее ОАО «Дагнефтепродукт». Выступившего ответчиком по иску госсекретаря Дагестана Магомедова задержали накануне

Магомед-Султан Магомедов (Фото: magomedsultanmagomedov / Telegram)

Гражданский иск Генпрокуратуры к задержанному накануне госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову является антикоррупционным и связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода и иных объектов недвижимого имущества, заявила РБК пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов региона Зарема Мамаева. Советский районный суд удовлетворил иск к Магомедову об обращении в доход государства имущества, полученного «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».

Дело касается Дагестанского государственного объединения по обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт». Иск обоснован тем, что Магомедов в 2005 году обеспечил преобразование предприятия в ОАО «Дагнефтепродукт». Как отметили в суде, Магомедов достоверно знал, что предприятие находится в федеральной собственности, и республиканские органы власти не имеют прав на распоряжение объектом, но задействовал «свои связи и властные полномочия».

«Дагнефтепродукт» — единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт «Махачкала», отметили в суде. Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру.

Кроме того, Магомедов, зная о предстоящем аукционе по продаже 100% активов ОАО «Дагнефтепродукт», создал ООО «Дагестаннефтепродукт» и обеспечил его победу на торгах, но деньги за выкуп ценных бумаг в бюджет не поступили. Завладев полным пакетом акций, госсекретарь приступил к легализации прав на активы предприятия путем их дробления и передачи в управление подконтрольных структур и аффилированным лицам.

В будущем ООО «Дагестаннефтепродукт» было переименовано в ООО «МСБ Холдинг» — наименование предприятия состоит из инициалов Магомедова. В 2021 году процедура легализации выведенного из федеральной казны имущества была завершена, тогда ОАО «Дагнефтепродукт» было преобразовано в ООО «Каспетролсервис». Наряду с этим на базе бывшего государственного предприятия были созданы новые организации, в том числе нефтеперерабатывающие заводы ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Транс Тек», ООО «Нефтепродуктснаб».

Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход России долей ответчиков в уставных капиталах ООО «Каспетролсервис», ООО «МСБ Холдинг», ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированного на них имущества. «Иск подан в защиту интересов государства и общества путем привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений и устранения последствий актов коррупции», — отметила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов.

Ответчиками по иску помимо самого задержанного выступили его сын Магомед Магомедов, три дочери Магомедова — Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева и Галимат Исмаилова, и представители ООО «МСБ Холдинг», ООО «Транс Тек». Исковые требования они полностью признали и решили не оспаривать.

«Решением Советского районного суда города Махачкалы от 26 июня 2025 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу не вступило», — сообщили в пресс-службе.

Перед задержанием в доме Магомедова в Махачкале, а также еще по десяткам адресов, не только в республике, но и в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски. О том, что следственные действия связаны с делом о хищении в ходе приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг», собеседник РБК рассказал еще накануне. Федеральный чиновник, осведомленный о произошедшем, в разговоре с РБК назвал Магомедова «одним из самых влиятельных людей в Дагестане». По словам собеседника РБК, к нему уже несколько лет были вопросы со стороны правоохранительных органов, но по разным причинам активные действия в отношении него затянулись.