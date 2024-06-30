Минобороны сообщило о взятии сел Спорное и Новоалександровка в ДНР
Российские войска заняли села Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны России.
Село Спорное расположено в районе так называемого «Северского выступа» — удерживаемого ВСУ плацдарма, не позволяющего выровнять линию фронта. Само село, население которого до начала конфликта составляло около 80 человек, находится примерно в 15 км к востоку от города Северск и примерно в 30 км к северо-востоку от Артемовска (укр. Бахмут).
Село Новоалександровка расположено в 7 км к северо-западу от Очеретино, о взятии которого росийское Минобороны отчиталось в начале мая.
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