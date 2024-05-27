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Военная операция на Украине ,  
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Испания передаст Украине военную помощь на рекордные €1,1 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Испания намерена передать Украине военную помощь, в которую войдут вооружение и боеприпасы на более чем €1,1 млрд, сообщила газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, эта сумма беспрецедентна для предоставления Испанией военной помощи Украине или любой другой стране.

Соответствующее соглашение, как ожидается, подпишут председатель правительства королевства Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник приедет в Мадрид с ранее отложенным визитом.

Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для Patriot
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Фото:Jes Aznar / Getty Images

Соглашение по безопасности, по данным источников газеты, включает в себя новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2 A4 и произведенные в Испании боеприпасы. Соглашение запланировано на два года с возможностью пролонгации до трех лет.

Ракеты и танки могут быть переданы Киеву до 30 июня. Материалы и боеприпасы, которые делают в стране, планируют отправлять по мере завершения производства.

Зеленский отменил все международные визиты на фоне ситуации под Харьковом
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Владимир Зеленский

В середине мая Зеленский отменил на ближайшие дни все запланированные международные мероприятия и поездки из-за ситуации в Харьковской области. В рамках возобновленного визита украинский президент встретится не только с испанским премьером, но и с королем Испании Филиппом IV.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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