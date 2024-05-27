Испания передаст Украине военную помощь на рекордные €1,1 млрд

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Испания намерена передать Украине военную помощь, в которую войдут вооружение и боеприпасы на более чем €1,1 млрд, сообщила газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, эта сумма беспрецедентна для предоставления Испанией военной помощи Украине или любой другой стране.

Соответствующее соглашение, как ожидается, подпишут председатель правительства королевства Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник приедет в Мадрид с ранее отложенным визитом.

Соглашение по безопасности, по данным источников газеты, включает в себя новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2 A4 и произведенные в Испании боеприпасы. Соглашение запланировано на два года с возможностью пролонгации до трех лет.

Ракеты и танки могут быть переданы Киеву до 30 июня. Материалы и боеприпасы, которые делают в стране, планируют отправлять по мере завершения производства.

В середине мая Зеленский отменил на ближайшие дни все запланированные международные мероприятия и поездки из-за ситуации в Харьковской области. В рамках возобновленного визита украинский президент встретится не только с испанским премьером, но и с королем Испании Филиппом IV.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.