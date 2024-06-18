FT узнала о готовности Рютте к уступкам Орбану ради поста генсека НАТО

Венгрия — одна из трех стран НАТО, которые не одобряют кандидатуру Рютте на пост генсека альянса. Он пообещал дать Будапешту право не помогать Киеву в рамках блока в обмен на поддержку его назначения

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Кандидат на пост генсека НАТО, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте пообещал венгерскому коллеге Виктору Орбану дать Будапешту право отказаться от поддержки Украины в рамках альянса в обмен на одобрение его кандидатуры, сообщили источники Financial Times (FT).

Два премьера встретились вечером 17 июня в Брюсселе. Во время беседы Рютте пообещал венгерскому политику, что Будапешт во время пребывания его на посту генсека будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины и за пределами территорий ее членов.



Сам Рютте заявил после встречи, что «с осторожным оптимизмом» смотрит на позицию Венгрии. Орбан сказал, что поддержит его кандидатуру, если нидерландский политик будет придерживаться обещаний нынешнего генсека Йенса Столтенберга, с которым Орбан общался на прошлой неделе.

Столтенберг на встрече с главой венгерского правительства сказал, что страна сможет не поддерживать действия НАТО в отношении Украины: планы альянса по усилению контроля над военными поставками Киеву, обучению украинских войск, долгосрочной финансовой поддержке. Таким образом удастся избежать вето со стороны Будапешта, говорил генсек.

Столтенберг уходит со своего поста осенью. Изначально планировалось, что он покинет пост главы альянса в 2018 году, но его полномочия дважды продлевали. В числе других кандидатов на пост были премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Марку Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года.

FT отмечает, что за назначение Рютте на пост генсека НАТО выступают 29 из 32 стран альянса. Не поддерживают его кандидатуру, помимо Венгрии, Словакия и Румыния. Прежде против выступала Турция, но потом она изменила свою позицию.

Рютте и Орбан в прошлом несколько раз конфликтовали. В частности, нидерландский премьер критиковал венгерского из-за судебных реформ и его взглядов на гомосексуальность, пишет FT. Орбан в 2020-м говорил, что Рютте «ненавидит» его.

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