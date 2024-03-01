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Политика ,  
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ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии

ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии из своих фондов
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский союз разморозил около €2 млрд для Венгрии из своих фондов. Об этом сообщил Bloomberg представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

Он отметил, что ЕК приняла решение о разблокировке средств после того, как Венгрия выполнила условия, которые касались образования и гендерного равенства.

В 2022 году Евросоюз заморозил выделение Венгрии около €30 млрд, обосновав это проблемами с верховенством закона в стране. В декабре 2023 года ЕС объявил, что перечислит стране из своего фонда сплочения €10,2 млрд, поскольку республика выполнила требования по укреплению независимости судебной системы.

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Теперь сумма средств, которую ЕС продолжает блокировать, снизилась до €19 млрд, сказал де Кеерсмакер. Около половины из этого — гранты и займы на борьбу с COVID.

Венгерские власти долгое время отказывались одобрять выделение Украине четырехлетнего пакета поддержки в размере €50 млрд из средств ЕС по причине заморозки денег для Венгрии. Однако 1 февраля лидеры стран Евросоюза все же согласовали этот пакет помощи, добившись согласия венгерского премьера Виктора Орбана.

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