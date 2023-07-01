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Будущий посол Германии назвал стороны «центрального конфликта» XXI века

Немецкий дипломат назвал США и Китай сторонами центрального конфликта XXI века
Дипломат отметил, что Европе следует понимать, на чьей стороне она будет при конфликте Пекина и Вашингтона. В конгрессе США весной смоделировали войну с Китаем из-за Тайваня и пришли к выводу, что многие союзники не помогли бы
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Основными противоборствующими государствами в этом столетии будут США и Китай, европейским странам следует сплотиться для поддержки «нашего демократического партнера», заявил будущий немецкий посол в России Александр граф Ламбсдорф в интервью Die Welt.

«Нам, немцам, должно быть ясно, что мы в глобальном сравнении не являемся мелким игроком, но и не супердержава. Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. Здесь мы должны знать, на какой стороне находимся», — отметил дипломат.

В ряде критических отраслей Берлин «отчасти слишком зависит» от Пекина, что может привести к шантажу со стороны Китая, предупредил он. В качестве примера дипломат напомнил об ограниченной доступности медицинских масок и лекарств на первом этапе пандемии коронавируса. Речь также идет о закупках сырья, начальных продуктов и рынке сбыта. Ламбсдорф подчеркнул, что немецкие компании не обязаны сворачивать бизнес на китайском рынке, однако им стоит иметь в виду, что при крупном конфликте Пекина и Вашингтона их присутствие там может свернуться без их участия, что будет угрожать существованию фирм.

Ламбсдорф получил предварительное согласие российской стороны на прием, он сможет приступить к обязанностям в ближайшее время. Берлин сообщал, что дипломат приедет в Москву этим летом.

Одной из ключевых проблем в отношениях США и Китая является вопрос Тайваня. Китай считает остров своей провинцией, однако местные власти Пекину не подчиняются. США со второй половины прошлого века формально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждали, что могут использовать войска для помощи Тайбэю, если его атакует китайская армия. Пекин заявляет, что конфликт между Китаем и США станет для всего мира «невыносимой катастрофой», но компромисс по Тайваню невозможен.

Этой весной в конгрессе США провели военную игру, которая моделировала вероятную войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня. Первоначальные потери американской армии исчислялись бы тысячами человек, потери Китая и Тайваня были бы еще выше, а особое разочарование чиновников вызвал тот вывод, что встревоженные союзники по НАТО почти не оказали бы военной помощи США из-за дипломатических усилий Пекина.

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