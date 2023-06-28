Минобороны Тайваня: замечены два российских корабля рядом с восточным побережьем

Минобороны Тайваня заявило о российских военных кораблях рядом с островом

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Два военных российских корабля были замечены рядом с восточным побережьем Тайваня. Инцидент произошел вечером 27 июня, сообщили в Минобороны Тайваня.

«Они прошли через восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао», — говорится в сообщении.

Для наблюдения за передвижением российских кораблей были задействованы самолеты, фрегаты и береговые ракетные комплексы.

Корветы «Громкий» и «Совершенный» пересекли Южно-Китайское море и зашли в южную часть Филиппинского моря для дальнего морского перехода и осуществления маневров с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

28 июня Минобороны России сообщило о заводских ходовых испытаниях в Японском море. В результате испытаний корвет «Резкий» уничтожил «крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника». Район выполнения ракетной стрельбы закрыли для гражданского судоходства. Безопасность обеспечивали 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.