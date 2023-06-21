МИД Германии сообщил о новом после в России

Граф Ламбсдорф станет послом летом, пока он только получил агреман от Москвы. Он говорил, что не считает возможным исключительно дипломатическое разрешение конфликта на Украине

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Россия выдала согласие на назначение новым послом Германии Александру граф Ламбсдорфу, занимающему должность замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге, пишут Der Spiegel и Handelsblatt со ссылкой на немецкий МИД.

Он вступит в должность этим летом, заменив Гезу Андреаса фон Гайра, который стал немецким послом в России в сентябре 2019 года. После оставления должности Фон Гайр станет представителем Германии в НАТО.

Spiegel пишет, что Ламбсдорф считается одним из наиболее опытных членов правящей коалиции в Германии с дипломатическим опытом. В 2000-2003 годах он работал в посольстве в США, затем он возглавил рабочую группу в МИДе по России и неоднократно бывал в ней. На этой должности он составлял рекомендации для сотрудников ведомства. С этого поста он перешел в Европарламент, а затем в бундестаг.

Ламбсдорф не раз резко осуждал решение России проводить военную операцию на Украине. До ее начала, на фоне роста напряженности вокруг Украины, он, однако, требовал не угрожать Москве остановкой «Северного потока 2». Политик подчеркивал тогда, что лучшим способом «остановить усиление давления России на своих соседей» являются переговоры. После начала полномасштабных боев он говорил, что не считает возможным чисто дипломатическое разрешение конфликта. Политик уверен, что Германия должна оказывать Украине военную поддержку до тех пор, пока Москва и Киев не смогут провести переговоры на равных.

Новому послу после 56 лет, он остзейский граф, происходит из немецко-балтийского дворянского рода. Отец Ламбсдорфа тоже был дипломатом и 1980-х возглавлял культурный отдел посольства Германии в Москве, в 1991-м он стал первым послом ФРГ в независимой Латвии. Дед нового посла в начале прошлого века был подданным Российской империи.