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В Китае предупредили о «невыносимой катастрофе» в случае конфликта с США

Глава Минобороны КНР: конфликт между Китаем и США может стать невыносимой катастрофой
Ли Шанфу (слева)
Ли Шанфу (слева) (Фото: EPA / ТАСС)

Серьезный конфликт между Пекином и Вашингтоном может стать «невыносимой катастрофой для всего мира», заявил министр обороны Китая Ли Шанфу во время своего выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — сказал Ли Шанфу (цитата по Reuters).

Он также добавил, что Китай и США отличаются во многих других отношениях, но это не должно помешать им «искать точки соприкосновения и общие интересы для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества».

С таким заявлением глава Минобороны Китая выступил после того, как США обвинили китайский корабль в том, что тот подрезал американское судно, принимавшее участие в совместных учениях с Канадой в Тайваньском проливе.

3 июня американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montréal совершали переход в водах Тайваньского пролива. Там, как отметили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США, «действует свобода судоходства и пролета». Во время перехода китайский эсминец НОАК (N) LUYANG III обогнал американский корабль и дважды пересек его путь. Американскому эсминцу пришлось сбросить скорость, чтобы избежать столкновения.

Как писало Global News, в момент сближения с американским судном экипаж китайского корабля связался с ним и попросил сменить направление во избежание столкновения. В итоге военные США сменили курс и замедлили ход, после чего китайский эсминец прошел перед Chung-Hoon.

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В китайском Минобороны назвали произошедшее «не мирным проходом» американского корабля, а «провокацией».

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