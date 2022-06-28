Страны G7 пообещали не вводить санкции против сельхозпродукции из России

По итогам саммита G7 лидеры стран заявили, что санкции, в том числе против России, не затронут продовольственный сектор. Москва ранее неоднократна обвиняла Запад в усугублении проовольственного кризиса из-за наложенных санкций

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Страны G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Канада, Япония, Италия) обязуются, что санкции, в том числе против России, не затронут продовольственный сектор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидеров G7 по итогам саммита.

«Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи», — сказано в документе.

Кроме этого, страны G7 дополнительно выделят $4,5 млрд на защиту наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания.

С начала российской спецоперации на Украине мировые цены за зерно и удобрения достигли рекордных значений. По словам президента России Владимира Путина, на продовольственный кризис влияют санкции, наложенные западными странами на Москву. Тем не менее он отмечал, что «дефицит будут брать», так как «с голоду никто не хочет умирать».

В свою очередь Киев обвинял Москву в блокировании судов с зерном для экспорта в морских портах, а также в краже запасов пшеницы и кукурузы из тех областей, которые оказались под полным или частичным контролем России. Кремль отрицал, что Россия мешает вывезти зерно, ссылаясь на то, что ВСУ заминировали выходы из украинских портов, а также отвергал обвинения в хищениях.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.

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Вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина говорил, что в украинских портах находится как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. Он предупреждал, что из-за военных действий число голодающих в мире увеличится на 18 млн человек.

В середине мая The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины; по данным издания, он обсуждал этот вопрос с Россией и Турцией.