Бывший генсек НАТО возглавит разработку гарантий безопасности для Киева

Расмуссен будет работать над проектами международных гарантий для Украины вместе с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. В годы президентства Порошенко он был его внештатным советником

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком будет возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Благодарю бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена за непосредственное участие в необходимом для нашей страны процессе. За согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально разработать конкретные гарантии безопасности для Украины», — сообщил Зеленский.

Ермак, выступая на первом заседании группы по вопросам международных гарантий безопасности Украине, заявил, что они должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику. Ермак указал, что действие ограничений должно продолжаться, пока Россия не даст «гарантии неповторения агрессии» и не возместит ущерб.

Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека Североатлантического альянса в 2009 — 2014 годах, до этого он восемь лет возглавлял датское правительство. В 2016 — 2019 годах был советником экс-президента Украины Петра Порошенко. Расмуссен также работал консультантом и советником в американском банке Goldman Sachs.

При Расмуссене в 2010 году была принята прошлая стратегическая концепция НАТО «Активное участие, современная оборона», где говорилось, что альянс хочет видеть «подлинно стратегическое партнерство между НАТО и Россией, и будет действовать соответственно, ожи­дая от России взаимности» (в новой концепции этого года блок назвал Россию «главной угрозой безопасности»).

Уже покинув пост генсека альянса, в 2014 году Расмуссен говорил, что у альянса «никогда не было намерения напасть на Россию». При этом он заявил, что сотрудничество альянса с Москвой не принесло пользу европейской безопасности, а Россия пытается «перекроить карту Европы».

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В 2018 году Расмуссен, будучи советником Порошенко, указал, что открытый вооруженный конфликт на территории Европы недопустим и Запад должен всячески пытаться избежать подобного развития событий. Бывший генсек также заявил, что «если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней», несмотря на повышение способностей украинских войск в последние годы. Кроме того, он выступал в поддержку антироссийских санкций.

Российское руководство неоднократно говорило, что не считает НАТО оборонительным альянсом и убеждено в его агрессивном характере.

Украина требует международные гарантии безопасности в обмен на объявление о нейтральном статусе и отказе от стремления в НАТО. По мнению украинского руководства, гарантами могли бы стать постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в апреле заявил, что, по мнению Москвы, гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, а всем европейским странам и России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других. Министр также подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и другие регионы, независимость которых признала Россия.

