Курские власти объяснили стрельбу у поселка действиями российских военных

Фото: Минобороны РФ

Российские военные ведут огонь рядом с поселком Теткино в Курской области неподалеку от границы с Украиной в рамках выполнения задач специальной военной операции, говорится в официальном Telegram-канале региона.

«Сегодня рядом с поселком Теткино наши военные выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Ведётся огонь по заранее выявленным целям», — говорится в сообщении.

Поселок Теткино находится Глушковском районе Курской области, недалеко от границы с Сумской областью Украины.

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