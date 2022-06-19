Курский губернатор заявил об ударе беспилотника в районе хутора у границы
В воздушное пространство Курской области залетел «вражеский беспилотник», он сбросил боекомплект близ хутора Кучеров, пострадал один жилой дом, заявил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
«Разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет», — написал он.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», хутор Кучеров примыкает к пограничной линии, граница села находится в 240 м от государственной границы с Украиной.
Власти приграничных с Украиной регионов регулярно с начала спецоперации сообщают об обстрелах со стороны границы, такие заявления ранее делал и Старовойт. В частности, утром 17 июня обстрелу с украинской стороны подверглось село Гордеевка, некоторые дома получили повреждения, серьезных разрушений не было.
В начале июня губернатор рассказал об обстреле мостов и предприятий поселка Тёткино, в середине мая в этом же населенном пункте в результате обстрела погиб человек. Старовойт уточнил тогда, что погиб житель Воронежской области Василий Мерзликин, он был водителем фуры, который привез сырье на спиртовой завод.
В Курской области с апреля действует предпоследний, желтый уровень опасности, он предполагает усиление патрулирования и установку пунктов наблюдения военных и полиции. Аналогичные меры ввели в Белгородской и Воронежской областях, а также в северных районах Крыма.