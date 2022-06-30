Лавров заподозрил США в попытке ослабить ЕС антироссийскими санкциями
Антироссийские санкции больше вредят Европейскому союзу, чем Соединенным Штатам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
«Если вы посмотрите на тот перечень санкций, который сейчас существует, — интересный анализ, я рекомендую его провести, — но если вы сравните санкции, которые вводят европейские страны против России и Белоруссии, и, с другой стороны, которые вводят Соединенные Штаты, то США, в общем-то, себя щадят и стараются не очень активничать в тех сферах, которые могут наносить ущерб их экономике», — сказал Лавров.
Глава российского МИДа пришел к выводу, что санкции США направлены не только на ослабление России, но также на ослабление ЕС. При этом, отметил Лавров, санкции также вредят и американской экономике.
Россия 24 февраля объявила о начале военной спецоперации на Украине. Президент страны Владимир Путин говорил, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида», а также для денацификации и демилитаризации Украины.
Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций. Ограничительные меры коснулись резервов ЦБ, экспорта в страну широкого круга технологий и товаров, деятельности российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, бизнесменов и их имущества на Западе, а также чиновников и политиков, которые, по мнению властей западных стран, причастны к спецоперации на Украине.
Российские власти неоднократно называли такие ограничения незаконными, а также отмечали, что они оказывают серьезное негативное влияние на экономику тех стран, которые их вводят. Так, президент России Владимир Путин оценивал возможные потери ЕС от санкций против России в $400 млрд.
Кроме того, президент России отказался связывать текущий рост цен на мировых рынках со спецоперацией на Украине. По словам Путина, текущая инфляция связана с системными ошибками США и ЕС в экономической политике.