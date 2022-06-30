Лавров заподозрил США в попытке ослабить ЕС антироссийскими санкциями

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Антироссийские санкции больше вредят Европейскому союзу, чем Соединенным Штатам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Если вы посмотрите на тот перечень санкций, который сейчас существует, — интересный анализ, я рекомендую его провести, — но если вы сравните санкции, которые вводят европейские страны против России и Белоруссии, и, с другой стороны, которые вводят Соединенные Штаты, то США, в общем-то, себя щадят и стараются не очень активничать в тех сферах, которые могут наносить ущерб их экономике», — сказал Лавров.

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Глава российского МИДа пришел к выводу, что санкции США направлены не только на ослабление России, но также на ослабление ЕС. При этом, отметил Лавров, санкции также вредят и американской экономике.

Россия 24 февраля объявила о начале военной спецоперации на Украине. Президент страны Владимир Путин говорил, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида», а также для денацификации и демилитаризации Украины.

Страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций. Ограничительные меры коснулись резервов ЦБ, экспорта в страну широкого круга технологий и товаров, деятельности российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, бизнесменов и их имущества на Западе, а также чиновников и политиков, которые, по мнению властей западных стран, причастны к спецоперации на Украине.

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Российские власти неоднократно называли такие ограничения незаконными, а также отмечали, что они оказывают серьезное негативное влияние на экономику тех стран, которые их вводят. Так, президент России Владимир Путин оценивал возможные потери ЕС от санкций против России в $400 млрд.

Кроме того, президент России отказался связывать текущий рост цен на мировых рынках со спецоперацией на Украине. По словам Путина, текущая инфляция связана с системными ошибками США и ЕС в экономической политике.