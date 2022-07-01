Белоусов призвал выстроить новую модель автоперевозок с ЕС

Вице-премьер также поручил обеспечить доступность авиасообщения с Калининградской областью, пообещав, что авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути

Фото: Виталий Невар / Reuters

Россия должна выстроить новую модель грузовых автоперевозок в сообщении со странами Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов в ходе итоговой коллегии Минтранса, передает корреспондент РБК.

«К этому вопросу необходимо подойти взвешенно, обеспечив как интересы российских перевозчиков, так и потребителей транспортных услуг. В том числе в части их стоимости», — сказал он.

Помимо этого, отметил вице-премьер, необходимо обеспечить перевозки пассажиров и грузов в Калининград в полном объеме, несмотря на ограничения со стороны Литвы, которые носят «беспрецедентный характер».

Для этого потребуется развитие паромных линий, а тарифы на такие перевозки не должны влиять на стоимость товаров для населения и грузополучателей.

«Также необходимо обеспечить доступность авиасообщения с регионом для граждан. Авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути», — подчеркнул Белоусов.

Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением санкций ЕС. В перечень в том числе вошли продукты из железа, стали и других металлов, удобрения, лес, цемент, установки для сжижения природного газа, парфюмерия и др.

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В Кремле сочли эти меры незаконными. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что Москва прорабатывает ответ на «враждебные действия». Представитель МИДа Мария Захарова указала, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости.

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс 25 июня сообщил, что ЕК обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС, однако напомнил, что у Вильнюса есть право вето.

Тем не менее литовский президент Гитанас Науседа в тот же день принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область. «Не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — подчеркнул он.

25 июня состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе переговоров последний заявил, что считает действия Литвы по запрету транзита в Калининградскую область сравнимыми с объявлением войны.

Науседа 30 июня повторил, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов», и добавил, что Еврокомиссия в ближайшие дни опубликует принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы.