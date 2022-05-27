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Захарова объяснила попадание Киссинджера в базу «Миротворца»

Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Бывший госсекретарь США, 99-летний Генри Киссинджер, попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в России), вероятно, «за наличие интеллекта», написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

«Чтобы не мучались над формулировкой, предлагаю «одну короткую фразу» — за наличие интеллекта», — говорится в сообщении.

Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера об уступках Украины России
Политика
Генри Киссинджер

Киссинджер попал в список «Миротворца» как «соучастник преступлений против Украины». Причиной стало выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что Украина не должна быть «форпостом одной из сторон против другой». Тогда Киссинджер предложил Киеву пойти на уступки ради возобновления мирных переговоров с Россией и предупредил, что затягивание военных действий грозит обернуться «войной против самой России».

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова Киссинджера. Глава государства в своем обращении описал негативные последствия военных действий на Украине и указал, что «Россия сделала все это в Европе». «Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», — сказал он (цитата по УНИАН).

Украинский лидер добавил, что Киссинджер словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене. В тот год там подписывалось соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии.

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