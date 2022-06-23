МИД Украины сообщил, как россиянам получить визу для въезда в страну

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские граждане могут получить визу для въезда на Украину в визовых центрах компания VFS Global, говорится на сайте ведомства.

«Учитывая прекращение деятельности украинских посольств и консульств на территории Российской Федерации, российские граждане в России могут обращаться к визовым центрам внешнего поставщика услуг (компания VFS Global)», — говорится в публикации.

Граждане России, которые находятся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения в этих странах.

Визовые центры VFS Global находятся в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

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