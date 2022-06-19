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Военная операция на Украине ,  
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Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима для россиян

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

Украинский законопроект о введении визового режима с Россией является «очередной дикостью». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», — ответила Матвиенко на вопрос телеведущего о визовом режиме между Россией и Украиной.

Визовый режим между Россией и Украиной будет введен с 1 июля текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал это решение еще 25 мая.

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Москва о планах зеркально ответить Украине и также ввести визовый режим для украинцев не заявляла. Вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой сказал РБК, что в этом уже «нет смысла», потому что «у нас другой сейчас стиль путешествий».

Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с 1997 года. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.

Украинские власти прорабатывают возможность выдачи виз через визовые центры или дипломатическое представительство третьей страны.

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