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Пандемия коронавируса ,  
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Въезд на Украину разрешили только при отрицательном тесте на коронавирус

Фото: Сергей Чужаков / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Сергей Чужаков / Keystone Press Agency / Global Look Press

С понедельника на Украину можно въехать только с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, трансляция брифинга велась в Facebook.

«Независимо из какой страны прибывает гражданин, — лучше там эпидситуация, легче ситуация, — они все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее, чем за 48 часов», — сказал министр.

По его словам, кабмин принял соответствующее постановление накануне на внеочередном заседании правительства. В тот же день постановление вступило в силу.

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Постановление правительства от 22 марта опубликовано на сайте кабинета министров Украины. В нем говорится, что тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну.

Ранее власти Черногории открыли границы для туристов из России, у которых есть иммунитет от коронавируса. Въезд в страну для россиян возможен при наличии антител к COVID-19 или при отрицательном ПЦР-тесте. Также в страну можно въехать при наличии сертификата о вакцинации препаратом «Спутник V».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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