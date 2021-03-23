Въезд на Украину разрешили только при отрицательном тесте на коронавирус

Фото: Сергей Чужаков / Keystone Press Agency / Global Look Press

С понедельника на Украину можно въехать только с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, трансляция брифинга велась в Facebook.

«Независимо из какой страны прибывает гражданин, — лучше там эпидситуация, легче ситуация, — они все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее, чем за 48 часов», — сказал министр.

По его словам, кабмин принял соответствующее постановление накануне на внеочередном заседании правительства. В тот же день постановление вступило в силу.

Постановление правительства от 22 марта опубликовано на сайте кабинета министров Украины. В нем говорится, что тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну.